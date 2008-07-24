Фонд Ахметова ”Розвиток України” оголосив конкурс «Разом проти туберкульозу»

У рамках національного конкурсу «Українські ЗМІ проти епідемії туберкульозу» Благодійним Фондом «Розвиток України» за підтримки Управління у справах преси й інформації Донецької облдержадміністрації оголошується додатковий конкурс для ЗМІ, які знаходяться й працюють у Донецькій області. Конкурс пройде за назвою «Разом проти туберкульозу». Оголошення додаткового конкурсу обумовлене реалізацією обласної Програми й актуальністю проблеми туберкульозу для Донецького регіону, якій приділяється гранична увага.

З огляду на те, що строк подання матеріалів на всеукраїнський конкурс ЗМІ з 20 травня до 20 серпня 2008 року, матеріали для участі в конкурсі для ЗМІ Донецького регіону «Разом проти туберкульозу» прохання подавати з 20 серпня до 20 листопада 2008 року.

Члени журі конкурсу «Разом проти туберкульозу» не розглядають матеріали ЗМІ Донецької області, які були заявлені й брали участь у загальнонаціональному конкурсі «Українські ЗМІ проти епідемії туберкульозу». Для цього ведеться загальний реєстр учасників і надісланих ними матеріалів.

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» за участі Українського журналістського фонду запрошує журналістів взяти участь у конкурсі на кращий матеріал і якнайповніше освітлення теми боротьби з туберкульозом.

Проведення конкурсу дозволить привернути увагу громадськості до актуальної соціальної проблеми. Кожні 5 секунд у світі реєструється новий випадок захворювання туберкульозом, кожні 15 секунд обривається життя ще одного пацієнта з цим діагнозом. В Україні з 1994 по 2005 рр. удвічі збільшилася кількість осіб, в яких вперше виявлено це захворювання. У 13,6% із них діагностовано захворювання, яке стійке до протитуберкульозних препаратів.

Взяти участь у конкурсі запрошуються газети, журнали, телерадіокомпанії, Інтернет-видання, інформаційні агентства, які зацікавлені в підготовці репортажів і статей про:

- загрози епідемії туберкульозу,

- профілактику захворювання,

- необхідність лікування на ранній стадії,

- історії пацієнтів, які вилікувалися,

- потреби спеціалізованих медичних установ,

- толерантне ставлення до хворих і підвищення якості їх життя,

- об`єднання зусиль держави, соціально відповідального бізнесу, громадських організацій і журналістів для обмеження масштабів епідемії.

Матеріали, подані на конкурс, повинні бути опубліковані або вийти в ефір в період з 20 травня по 22 серпня 2008 року. Публікації подаються у 2 екземплярах, разом із супутньою інформацією про ЗМІ (адреса, телефон, тираж), довідкою про публікацію або ефірною довідкою із зазначенням дати виходу матеріалу.

Матеріали на конкурс приймаються до 22 серпня 2008 року включно (для поштових відправлень – відповідно 22 серпня 2007 року по поштовому штемпелю організації поштового зв`язку відправника).

Критеріями вибору переможців конкурсу є:

а) Кількість інформаційних виходів, присвячених епідемії туберкульозу

б) Якість матеріалів, яка оцінюється виходячи з таких вимог:

• актуальність і значущість теми для формування ставлення населення до епідемії туберкульозу;

• аргументованість викладу і глибина розкриття теми;

• використання порівняльної інформації, статистичних даних і аналітики;

• виразність, точність і зрозумілість мови викладу;

• креативність і нестандартність підходів до написання матеріалу.

За краще висвітлення епідемії туберкульозу в друкованих виданнях, інформаційних агентствах, Інтернет-виданнях:

1-е місце – 20 000 грн. (1 премія)

2-е місце – 10 000 грн. (2 премії)

3-е місце – 5 000 грн. (3 премії)

За краще висвітлення епідемії туберкульозу в ефірі теле- і радіокомпаній:

1-е місце – 20 000 грн. (1 премія)

2-е місце – 10 000 грн. (2 премії)

3-е місце – 5 000 грн. (3 премії)

За найактивніше і послідовне висвітлення боротьби з епідемією туберкульозу впродовж тривалого періоду 1 редакція отримає премію – 5 000 грн. (Премія вручатиметься за підсумками роботи редакцій протягом 2007-2008 рр.)

Представники 25 найактивніших редакцій отримають цінні призи і будуть запрошені 19-21 вересня до Ялти, де візьмуть участь у безкоштовному триденному семінарі. Оплату за участь у цьому заході повністю беруть на себе організатори конкурсу.

Матеріали на конкурс прохання відправляти на адресу Українського журналістського фонду:

01012 Київ, Майдан Незалежності, 2, оф. 740.

Телефон (044) 279-59-88, (067) 402-57-62

E-mail: zhurfond@gmail.com

www.ujf.net.ua

Додаткову інформацію про проблему туберкульозу можна отримати на сайті http://www.stoptb.in.ua