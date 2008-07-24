Фізична активність – секрет молодого серця

Помірні заняття спортом дозволяють омолодити старіюче серце. Люди у віці 60-75 років, які займалися протягом року фізичними вправами, отримали користь для свого здоров`я, поліпшивши метаболічну функцію, скоротивши цукор в крові і стабілізувавши серцеву роботу.

Серед жінок відзначалися успішніші результати фізичної активності, ніж у чоловіків. Багато в чому люди розвивають серцеві проблеми саме із-за малої рухливості в старості, помічають американські лікарі.

Годинна ходьба, біг або їзда на велосипеді 3-5 разів в тиждень захищали немолоде серце від ішемії і серцевого нападу. Було зафіксовано, що м`язи серця стали працювати ефективніше – майже так само, як і у молодих людей. Добровольці відчували себе краще завдяки правильному серцевому метаболізму - їх серця використовували глюкозу і жирні кислоти для енергії під час фізичних навантажень.

Терапевти Університету Вашингтона закликають пенсіонерів змінити спосіб життя і привчитися до регулярного фізичного тренування, щоб наповнити здоров`ям і молодістю власний організм.

ami-tass.ru