ВООЗ оцінить, як Україна відреагувала на спалах поліомієліту

Експерти з різних країн світу зосередять увагу на епідеміологічному нагляді, а також діяльності владних структур та медичних працівників, спрямованій на збереження Україною статусу країни, вільної від поліомієліту.

Заступник Міністра охорони здоров`я України Ігор Перегінець зробив доповідь про епідемічну ситуацію в країні на даний момент. Він повідомив закордонним колегам про результати трираундової додаткової імунізації проти поліомієліту, що тривала в Україні з жовтня 2015 р. до лютого 2016 р. «За час проведення додаткової імунізації, із запланованих 3 798 258 дітей віком від 2 міс. до 10 років, отримали хоча б одну дозу ОПВ 3 423 803 дітей, що становить 90,1%», - повідомив Перегінець.

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Також він зазначив, що важливою складовою в процесі боротьби зі спалахом було навчання медичних працівників, яке проводилось за підтримки міжнародних партнерів в усіх регіонах країни. Зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) провів ряд тренінгів для підвищення обізнаності лікарів в кожній області.

Результатом роботи місії стане висновок фахівців ВООЗ щодо того, чи вдалося зупинити циркуляцію вакцино спорідненого вірусу поліомієліту в Україні.