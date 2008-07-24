Смородиновий чай - приємний і корисний

У народній медицині використовують чай з плодів, листків та бруньок смородини чорної (народна назва - порічки чорні) як сечогінний, потогінний і легкий проносний засіб. У листках чорної смородини в період дозрівання (на початку листопаду) міститься 300-450 мг% аскорбінової кислоти, є також магній, марганець, срібло, мідь, сірка. Виявлено також фітонциди, що мають антибіотичні властивості, допомагають знищувати хвороботворних чинників, котрі потрапили в організм. Смородину використовують і від золотухи (препарати листків - всередину і зовнішньо) та для поліпшення обміну речовин (у разі шкірних захворювань).

Препарати листків мають значні потогінні й сечогінні властивості (виводять з організму пуринові речовини й надлишок сечової кислоти), тому їх застосовують під час лікування ревматизму й подагри.

Смородиновий чай (із листків чорної смородини) приємний на смак, із пахощами свіжої смородини, він добре впливає на весь організм, тамує спрагу, поліпшує обмін речовин та функцію різних органів і систем.

Для виготовлення напою беруть 1 ст. л. подрібнених листків на 1 л води. Найчастіше до смородини додають листки малини й ожини (порівну); якщо переважає аромат смородини, то кількість її треба зменшити.

Ось кілька рецептів:

- листки смородини, ожини, липи і суцвіття іван-чаю - по 5 г, трава материнки 5 г;

- листки смородини, ожини - 5 г, листки з суцвіттям іван-чаю та листя суниць - по 5 г, трава чебрецю - 2 г, плоди шипшини - 10 г;

- листки смородини, обліпихи, вишні, звіробою - в рівних частинах.

Листки збирають після закінчення плодоношення, на початку їх листопаду, зрізуючи вже пожовклі середні листки разом з черешками і залишаючи верхівкові та нижні, щоб не зашкодити плодоношенню кущів.

Спеціалісти рекомендують дотримуватись кількох правил, які обов`язково треба використовувати під час заварювання чаю, як натурального, так і з лікарських рослин. Найголовніші з них: не перегрівати заварку, не розбавляти її, не користуватися металевим чайним посудом.

Найкраще використовувати м`яку воду. Якщо вода жорстка, її необхідно пом`якшити: дати відстоятися. Воду з водогону треба відстоювати кілька годин.