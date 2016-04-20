Кабмін має намір ухвалити необхідні рішення для дерегуляції ринку ліків

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

Гройсман сказав, що йдеться про ухвалення спеціальної постанови уряду, а також про затвердження змін до існуючого законодавства.

«Перше завдання уряду - потрібно дерегулювати ринок (ліків - УНІАН). Потрібно дати можливість українцям купувати якісні ліки, які виробляються в Україні, США, Канаді, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії. Ліки, які там сертифіковані і якісні, але які винятково через бюрократичні бар'єри не можуть потрапити на український ринок. Сьогодні ми повинні вирішити ці питання», - сказав Гройсман.

Раніше в прес-службі уряду зазначали, що проблема ціноутворення на ліки в Україні стала однією з перших тем урядових нарад, які Гройсман провів у перші дні після призначення на посаду прем'єр-міністра.