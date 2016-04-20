ВР відмовилася змінити закон про працевлаштування інвалідів

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у першому читанні проголосували лише 169 народних депутатів із 305, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, парламентарії не підтримали ні пропозицію щодо направлення законопроекту на доопрацювання до комітету, ні пропозицію направити його на доопрацювання автору.

Законопроектом, зокрема, у Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" пропонувалося встановити перелік основних завдань Фонду соціального захисту інвалідів. Серед них реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів; виконання програм та заходів щодо соціального захисту інвалідів; здійснення заходів щодо збору сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та обліку зазначених сум.

Згідно з законопроектом, Фонд та його територіальні відділення для виконання своїх завдань безкоштовно отримують інформацію стосовно підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю: від центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – щодо проведення відповідних реєстраційних дій; від центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики - про середньооблікову чисельність (кількість) штатних працівників облікового складу та фонд оплати праці за рік.

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У разі якщо підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно у строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону (щодо нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності (кількості) штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця), не розрахували і не сплатили адміністративно-господарських санкцій, передбачених частиною першою цієї статті, сума адміністративно-господарських санкцій та пені нараховується територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів на підставі даних про середньооблікову чисельність (кількість) штатних працівників облікового складу та фонду оплати праці за рік на підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, одержаних від центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної податкової політики.