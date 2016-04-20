Чи приймуть постанову щодо якості ліків в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні уряд має прийняти постанову, яка врегулює питання входження необхідних якісних ліків на український ринок", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 квітня затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом, однак кандидатура нового міністра охорони здоров'я не була затверджена через відсутність відповідних кандидатур. При цьому Гройсман наголосив на необхідності призначення глави МОЗ найближчим часом.

Представляючи Програму дій уряду, Гройсман зазначив, що особливу увагу буде приділено забезпеченню справедливих цін на медичні препарати.