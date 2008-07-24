У пакетиках «розчинної кави з вершками» немає ні кави, ні вершків

Більшість людей надають перевагу такому напою, як каву. Має значну популярність і кава «три в одному» - у пакетиках з додаванням вершків і цукру.

Але, як виявилось, вміст цих пакетиків далекий від ідеалу.

Експертами журналу «Попит» було проведено незалежну експертизу, яка протестувала найпопулярніші марки кави «Петровская слобода», «Амаретто», «Голден Ігл Класик», «Кава Кінг 3 в 1», «Nescafe 3в 1», «Maxwell House 3 в 1».

Спочатку було досліджено каву на наявність в ньому кофеїну, адже саме він додає нам бадьорості. І що ж було встановлено? Кофеїну в пакетиках виявилося мало, якщо бути точним, то в шести досліджуваних зразках вміст кофеїну складав лише 0,29-0,38%%.

Менше всього речовини, що бадьорить, опинилося в «Голден Ігл Класик», «Каві Кінг 3 в 1», а найбільше в «Амаретто». Адже згідно ГОСТу в розчинній каві на частку кофеїну повинно доводитися не менше 2,3% від загальної маси. Не дивлячись на практичною відсутність кофеїну, всі представлені зразки вписалися в нормативи за своїми мікробіологічними показниками. Тобто, вміст повністю розчиняється, не має стороннього смаку і запаху і нагадує за кольором натуральну каву з молоком.

Проте, на цьому дослідження не закінчилося, експерти зацікавилися і вершками, що входять до складу цього напою. І, як виявилось, зробили вони це не дарма, оскільки нічого спільного із звичним молочним продуктом білий порошок не має. Тим більше що виробники і не прагнули приховати цей факт.

На зворотньому боці пакетика було вказано, «вершки рослинного походження», хоча на лицьовій стороні даний напис відсутній, що і вводить в оману потенційних покупців.

А білий порошок виготовлений з рослинних жирів, дуже рідко містить в собі молочні компоненти.

Щоб додати продукту більше схожості з натуральним, в нього додані цукор, стабілізатори, емульгатори, ароматизатори і фарбники.

Фахівцями було вивчено етикетку детальніше. За правилами маркування продуктів всі інгредієнти повинні бути перераховані у порядку убування, а це означає, що саму верхню позицію повинен займати той компонент, який міститься в більшій кількості і т.д. Але, на більшості досліджуваних зразків вказано, що більше всього в кавових пакетиках міститься цукру, а ось кава займає лише останню позицію.

Причому, деякі зразки іменують себе «розчинною кавою з вершками і цукром».

А з «Голден Ігл Класик» взагалі детективна історія, оскільки він заявлений і як натуральна кава, і як кавовий напій. Отже, без чашки кави не розберешся. Так і хочеться сказати «Не вір очам своїм!».

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