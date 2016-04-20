Гройсман сподівається, що новий керівник МОЗ побудує нову систему охорони здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова уряду сказав під час брифінгу.

За його словами, ця система потребує реформування, тому дуже важливо, щоб міністр, який може бути призначений, мав волю зламати наявні негативні тенденції в цій сфері і побудував нову систему.

Проте ні про терміни призначення міністра охорони здоров'я, ні про кандидатури на цю посаду Гройсман нічого не повідомив.

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Він лише назвав МОЗ одним із ключових і пообіцяв його керівнику надавати підтримку та допомогу.

"Я буду всіляко йому (міністру – УНІАН) в цьому допомагати", - запевнив Гройсман.