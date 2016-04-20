Червоний Хрест надав гуманітарну допомогу переселенцям на понад 388 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник генерального секретаря Товариства Червоного Хреста Валерій Серговський.

«В період з 2014 року по цей час гуманітарна допомога була надана понад 1 млн внутрішньо переміщених осіб на загальну суму понад 388 млн грн», - сказав Серговський.

За його словами, завдяки фінансовій та матеріальній підтримці міжнародних партнерських організацій товариство виконує понад 20 програм з надання допомоги потерпілим від збройного конфлікту на сході України, внутрішньо переміщеним особам та ряду категорій населення в усіх регіонах України, в тому числі жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Читайте такожЛюксембурзький Червоний Хрест допомагатиме постраждалим на Донбасі

Крім того, з початку збройного конфлікту на сході України товариство активізувало такі напрямки своєї роботи як загони швидкого реагування, навчання основам першої допомоги та безпечному доступу, допомога пораненим, мобільні медичні бригади.

За час роботи на Майдані під час Революції Гідності загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу понад 1,5 тис. поранених.