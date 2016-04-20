Вибори керівництва Червоного Хреста України відбулися непрозоро - Transparency International

Про це УНІАН повідомили в Transparency International Ukraine.

«Вибори нового керівництва Товариства Червоного Хреста України відбуваються непрозоро – жодної інформації про вибори на офіційному сайті немає, теперішнє керівництво не оприлюднило фінансовий звіт про свою діяльність»,- наголосили в організації.

Крім того, зазначають в організації, вибори проходять в умовах, коли Товариство звинуватили в зловживаннях, і жодного грунтовного розслідування з цього приводу не відбулося.

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В Transparency International Ukraine також нагадали, що в кінці 2015 року громадські активісти викрили зловживання в Товаристві, зокрема численні випадки торгівлі гуманітарною допомогою, отримання грошей за безкоштовні курси першої медичної допомоги.

«Активісти досі не побачили звітності щодо 313 млн 545 тис. 800 грн, які були виділені на потреби ТЧХУ з державного бюджету протягом останніх чотирьох років», - заявив юридичний радник Transparency International Ukraine Дмитро Кузін.

У свою чергу сьогодні на брифінгу в Міністерстві охорони здоров’я президент ТЧХУ Іван Усіченко повідомив, що сьогодні в Києві проходить ХХІ з’їзд ТЧХУ. «Будуть підводитися підсумки за останні п’ять років діяльності Товариства, проводитиметься аналіз всіх напрямків діяльності»,- сказав Усіченко. За його словами, на з’їзді буде обрано нове керівництво ТЧХУ, зокрема, президент, віце -президенти, президія Національного Товариства Червоного Хреста України.

У свою чергу заступник генерального секретаря ТЧХУ Валерій Серговський повідомив, що на з’їзді велику увагу буде приділено перегляду статуту ТЧХУ і приведення його у відповідність до статуту Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

За його словами, нова редакція статуту вже проаналізована Мін’юстом.

«Думаю, що цей статут ми сьогодні ухвалимо. Буде ще комісія, яка працюватиме з Мін’юстом України, щоб повністю привести його до норм Міжнародного Руху Червоного Хреста»,- сказав він.