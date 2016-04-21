За добу в зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден українських військовий не загинув, однак 4 наших бійці поранено. Це сталося під Авдіївкою”, - сказав Мотузяник.

За його словами, упродовж минулої доби на Маріупольському напрямку спостерігається активізація дій бойовиків. Зокрема, ними було зроблено 22 обстріли позицій сил АТО, в тому числі 4 рази з мінометів.

Також, як зазначив Мотузяник, на цьому напрямку бойовики підсилюють свій кількісний склад, а також озброєння, в тому числі заборонене Мінськими домовленостями — гармати, танки тощо.

Водночас на Донецькому напрямку протягом минулої доби бойовики здійснили 7 обстрілів українських позицій, чотири з яких із застосуванням мінометів.

На Луганському напрямку ворог 4 рази порушував режим тиші, в одному випадку використавши міномет.