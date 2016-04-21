В Україні планується прийняти закон щодо прижиттєвої згоди на посмертне донорство

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачається, що кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду стати донором органів та/або анатомічних матеріалів після своєї смерті. Після дачі дозволу на таку особу оформлюється картка потенційного донора державного зразка. Затвердження порядку надання згоди, єдиного зразка та порядку оформлення картки потенційного донора, внесення до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації відомостей про осіб, які надали таку згоду, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Відомості про надання такої згоди вважатимуться конфіденційною інформацією. Також законопроектом передбачається, що заява про надання дозволу на трансплантацію може бути відкликана.

В пояснювальній записці сказано, що вже сьогодні у розвинених країнах світу трансплантація стала стандартом лікування багатьох патологій, а за прогнозами експертів, у середині третього тисячоліття 50% хірургічних операцій будуть пов’язані з пересадкою органів людини.

Читайте такожЛікарі Інституту ім.Шалімова вперше в Україні виконали трансплантацію легень

«Однією з основних причин гальмування розвитку в Україні даного напрямку медицини є відсутність необхідної кількості органів для трансплантації. За попередніми підрахунками, в Україні щорічно гине від 40 до 60 потенційних донорів на 1 млн населення, що становить близько 3 тисячі донорів, які могли б врятувати життя 10 тисячам хворим», - йдеться в записці.

Таким чином, даним законопроектом передбачена презумпцію незгоди, тобто особа має документально оформити свою згоду стати донором після смерті.

Водночас у ВР також розглядався законопроект народного депутата Олега Мусія, яким передбачалася презумпція згоди, тобто якщо немає заяви людини про її небажання стати донором у разі смерті, то вважається, що згоду стати донором надано за умовчанням.

Однак законопроект Мусія не голосувався, бо більшість фракцій і груп заявили про підтримку законопроекту 2386а-1.