Статус закладів охорони здоров’я та їх фінансування зміняться

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 280 народних депутатів із 345, зареєстрованих у сесійній залі.

"Основною метою цього законопроекту є комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення в Україні мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення", - значиться у пояснювальній записці.

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Законопроектом уточнюються особливості організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я, їх класифікація, вимоги до установчих документів та управління.

Крім того, пропонується спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я – державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, зокрема порядок переоформлення ліцензій, інших дозвільних документів.

Також ідеться про низку стимулів, в тому числі фінансових, для реорганізації закладів охорони здоров’я – державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства.

Крім того, законопроектом урегульовано особливості укладення трудових контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я; уточнено можливі джерела фінансування надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я.

Серед іншого, планується уточнити існуючу гарантію, що кошти не використані закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть вилучатись, та можуть використовуватись таким закладом на фінансування його діяльності (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази).

"Таке невикористання коштів не може бути підставою для зменшення фінансування у наступному бюджетному періоді", - зазначається у пояснювальній записці.

Законопроектом також пропонується урегулювати окремі питання, пов’язані з договорами про медичне обслуговування населення. Вони будуть укладатись відповідно до спеціального порядку, затвердженого Кабінетом міністрів України, який замінить процедури державних закупівель, які внаслідок своєї складності та тривалості можуть призвести до перебоїв в наданні медичних послуг населенню.