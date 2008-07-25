ВІЛ-інфекція - не смертельний вирок

Очікувана тривалість життя для людей з ВІЛ-інфекцією збільшилася в середньому на 13 років з кінця 1990-х років, завдяки більш довершеним методам лікування, затверджують дослідники.

Це означає, відзначають експерти в статті, яку публікує медичний журнал Lancet, що вірус імунодефіциту людини сьогодні можна рахувати скоріше однією з хронічних недуг на зразок діабету, ніж смертельною хворобою.

Щоб прийти до своїх висновків, група учених, в якій, зокрема, працювали фахівці з університету англійського міста Брістоль, аналізували дані більше 43 тисяч пацієнтів.

Вони з`ясували, що якщо діагноз ВІЛ-інфекцією сьогодні ставиться людині в 20-річному віці, то він може розраховувати ще на 49 років життя.

Проте організація "Когорта співпраці антиретровірусної терапії", в яку входять експерти з різних країн Європи і Північної Америки, нагадують: навіть цей показник все одно нижче прогнозованій тривалості життя середньої людини, яке знаходиться біля відмітки в 80 років.

Три періоди

Вдалося добитися величезного прогресу, але дослідження необхідно продовжувати, особливо з тими пацієнтами, у яких розвивається опір до деяких медикаментів

Антиретровірусне лікування ВІЛ є застосуванням препаратів, що працюють безпосередньо проти інфекції, уповільнюють відтворення вірусу в організмі людини.

Цей метод застосовується з 1990-х, проте з тих пір він став ефективнішим, а самі препарати - більш сумісними з нормальною життєдіяльністю організму.

Учені в ході своєї роботи аналізували очікувану тривалість життя пацієнтів в країнах з високим рівнем доходу впродовж трьох періодів після введення антиретровірусної терапії: з 1996 по 1999 роки, з 2000-го по 2002-ій і з 2003-го по 2005-ій. За весь цей час померли лише трохи більше 2 тисяч пацієнтів.

Якщо 20-річна людина діагностувалася ВІЛ-інфекцію в 1990-і, то він в середньому міг розраховувати прожити ще 36 років, а до 2003-2005 років цей показник збільшився на 13 років. У проміжний же період він дорівнював віку 20-річного пацієнта плюс 41 рік.

"Цей прогрес перевів ВІЛ-інфекцію з категорії смертельних хвороб, якою він був до застосування комбінованої терапії, в категорію довгострокових хронічних захворювань", - говорить провідний дослідник професор Джонатан Стерн.

При цьому він і його колеги підкреслюють: у людей, діагностованих ВІЛ-інфекцію в пізнішому віці, очікувана тривалість життя істотно скорочується.

Марк Томпсон з фонду Терренса Хиггинса, відзначає: "ВІЛ-препарати з моменту їх появи стали набагато ефективнішими. Вдалося добитися величезного прогресу, але дослідження необхідно продовжувати, особливо з тими пацієнтами, у яких розвивається опір до деяких медикаментів".

Крім того, додає Томпсон, дослідження його колег свідчить про те, що необхідне якомога раніше виявляти ВІЛ-інфекцію, і указує: приблизно третину пацієнтів не знають, що вони є носіями вірусу імунодефіциту.