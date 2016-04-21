Робота МОЗ у реформуванні сфери охорони здоров‘я є незадовільною - нардепи

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 273 народних депутатів із 340 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, учасники парламентських слухань рекомендують визнати роботу Міністерства охорони здоров‘я України щодо організаційно-законодавчого забезпечення реформування сфери охорони здоров‘я незадовільною.

Водночас, парламент має забезпечити першочерговий розгляд та прийняття законопроектів, що стосуються реформування системи охорони здоров‘я в Україні, насамперед прийняття законів про автономію закладів охорони здоров’я.

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Кабмін має, зокрема, забезпечити невідкладне затвердження в установленому порядку Концепції та Стратегії реформування системи охорони здоров’я України, розробка яких передбачена п. 411 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р., визначивши чіткі принципи побудови, управління та фінансування національної системи охорони здоров’я (модель).

Крім того, уряд має розробити та затвердити покроковий план першочергових заходів на 2016-2017 роки зі створення в Україні системи охорони здоров‘я європейської якості, передбачивши ним створення центру реформ та регіональних груп з її впровадження та забезпечення організаційно-методичної підтримки, системи моніторингу реформування сфери охорони здоров’я з урахуванням підходів ризик-менеджменту, а також системи оцінки ефективності, прозорості, звітності реформ.

Також ідеться про забезпечення розробки Стратегії реформування системи державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів на наступні п’ять років, передбачивши необхідність електронізації закупівель, їх децентралізації та позбавлення Міністерства охорони здоров’я України невластивих йому функцій з проведення закупівель.

Водночас, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування мають, зокрема, вжити заходів щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу, відповідно до потреб населення у медичній допомозі різних видів та інтенсивності.