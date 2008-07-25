Вживання дешевих сортів апельсинових соків загрожує діабетом

Вживання натщесерце дешевих сортів апельсинових соків з великою кількістю цукру здатне збільшувати ризик захворювання діабетом. Про це повідомила сьогодні лондонська газета "Дейлі телеграф" з посиланням на науковий журнал "Діабет Кеа" /Diabetes Care/.

Даний висновок заснований на дослідженнях вчених з американських Гарвардської школи суспільного здоров`я і університету Талейн /Новый Орлеан/.

Проте споживання свіжих апельсинів, як і високоякісних соків з природними цукрами веде до скорочення загрози діабету.

На думку вчених, які проводили дослідження, рафінований цукор, що міститься в апельсиновому соку, дуже швидко засвоюється організмом, збільшуючи концентрацію в крові цукру. При цьому клітковина, що також знаходиться в соку, не встигає за процесом розчинення цукру. Цей процес здатний привести до розвитку діабету.

ami-tass.ru