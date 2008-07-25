Епізоотична ситуація в Україні під контролем

Згідно з повідомленням, на території країни в першому півріччі 2008 р. не допущено масових проявів і поширення гостро-інфекційних хвороб, особливо небезпечних для тварин і людей. Водночас, Державна служба ветеринарної медицини в повному обсязі забезпечена всіма необхідними засобами захисту тварин, завдяки чому в Україні на сьогодні день залишилося 24 неблагополучних пункти щодо туберкульозу великої рогатої худоби, що на 8 менше, ніж торік, зокрема, в Київській області - 8, Сумській - 7, Черкаській - 7, Вінницькій і Житомирській областях по 1 пункту. Вільними від туберкульозу є АР Крим і 19 областей України. За даними комітету, особливо напруженою залишається ситуація в Яготинському районі Київської області, а також Лебединському і Ямпільському районах Сумської області, де є по 4 неблагополучних пункти.

За інформацією Держветмедицини, також покращилася ситуація щодо лейкозу ВРХ. Станом на 1 липня, в Україні залишилося 194 неблагополучних пункти по лейкозу, що на 174 менше, ніж на початок року. За 6 місяців було виявлено 44 неблагополучні пункти, оздоровлено 57.

Учасники засідання колегії відзначали, що залишається напруженою епізоотична ситуація щодо сказу тварин. Зокрема, за перше півріччя 2008 року зареєстровано 1026 неблагополучних пунктів, що на 244 більше, ніж на цю ж дату минулого року.

За даними служби, хвороба Ньюкасла впродовж минулого року в Україні не реєструвалася, чого вдалося досягти завдяки щепленню 100% птиці в приватних господарствах громадян. З початку 2008 року було щеплено 64,4 млн. голів птиці в 26,6 тис. населених пунктів