Чим небезпечна внутрішньоматкова спіраль?

Внутрішньоматкова спіраль популярний засіб контрацепції, відомий ще з часів Давнього Єгипту. Сучасні ВМС роблять зі спеціальних пластиків, всередині вони містять добавки міді або срібло для захисту від шкідливих мікробів. Спіралі мають форму петлі, парасольки, сімки, букви «Т» або «Ф». ВМС знижує активність сперматозоїдів в матці або викликає їх загибель. Але якщо запліднення все ж таки відбулося, спіраль перешкодить плодовому яйцю прикріпитися до стінки матки.

Ступінь надійності ВМС складає 92-98%. Найчастішим ускладненням від використання спіралі є біль (через неправильний підбір розміру ВМС), кровотечі, запалення внутрішніх статевих органів, дисбактеріоз піхви. Крім того, збільшується ризик щодо позаматкової вагітності.

Тому перш ніж почати користуватися спіраллю, необхідно провести обстеження. Лікар повинен оглянути пацієнтку на кріслі, узяти мазок для виключення різних інфекцій, призначити аналіз крові. Переконавшись, що жінка здорова, доктор порадить, яку саме ВМС придбати.

Ви придбали ВМС в аптеці. Вам потрібно прийти до лікаря в останні дні менструацій, в цей період встановлювати спіраль набагато зручніше. ВМС вводять за допомогою провідника, який нагадує довгий тонкий шприц без голки, потім натискають спеціальний поршень і спіраль розпрямляє свої «плечі». Після лікар виймає провідник, а ВМС залишається усередині матки. В кінці процедури лікар обрізає нитки так, щоб вони знаходилися на відстані двох сантиметрів від зовнішнього краю матки.

Після введення спіралі, протягом 7-10 днів варто небагато поберегти себе: знизити фізичні навантаження, відмовитися від гарячих ванн і сексу. Наступний раз відвідати лікаря необхідно після першої менструації, щоб оцінити положення спіралі. Для того, щоб попередити всілякі ускладнення, лікаря варто відвідувати кожні півроку.

ВМС вводиться строком на 3-5 років, після чого її треба видалити і зробити невелику перерву. Якщо ви плануєте вагітність, відмовитися від спіралі можна у будь-який момент. Для жінок, які ще не стали мамами, але планують в майбутньому, збільшується ризик ускладнень через використання ВМС.

В даний час з`явилася нова внутрішньоматкова гормональна система, що є поєднанням захисту від небажаної вагітності і гормонального лікування. Зовні вона нагадує Т-подібну спіраль, у верхній частині якої знаходиться контейнер з жіночим гормоном прогестероном. Він рівномірно виділяється в матку протягом 5 років, тим самим забезпечуючи потрійний захист від небажаної вагітності.

Завдяки дії гормону змінюється слизова матки і яйцеклітина не може прикріпитися до її стінки. Сперматозоїди стають менш рухливими. Слиз шийки матки загустіває, і це заважає їм проникати в матку. Так само гормон надає лікувальну властивість тим жінкам, у яких розростається внутрішній шар матки (ендометрій), крім того, зменшує кількість крові під час менструацій і знімається больові відчуття.

Але потрібно пам`ятати про те, що гормональна контрацепція не підходить жінкам, що палять, яким вже виповнилося 35 років, із зайвою вагою, хворобами вен і порушеннями в роботі печінки.