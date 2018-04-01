Нестача природних вітамінів призводить до різноманітних хвороб

У фруктах, овочах, рослинах місятиться безліч вітамінів. Продукти харчування наповнені корисними речовинами, вітамінами та мікроелементами. Їх також можна вважати ліками, які допомагають людині позбутися недуг. А нестача призводить до захворювань.

Розвиток анемії спричиняє відсутність або нестача в організмі фолієвої кислоти, вітамінів групи В (особливо В6, В12), C.

Аритмія найчастіше виникає через дефіцит калію та магнію. Лікування препаратами, що містять калій, сприяє нормальній роботі серця.

Хворим на артрит іноді допомагають препарати калію, вітаміни групи B (особливо B6).

Якщо підвищити в крові вміст солей і дати високі дози вітаміну C, припиниться напад бронхіальної астми.

М`язовий біль нерідко вдається усунути препаратами, що містять калій та вітамін E.

У разі гіпертонії велике значення має порушення балансу між калієм і натрієм. Що більший вміст калію і менший натрію, то нижчий артеріальний тиск.

У хворих із гемороєм інколи хороший ефект дає вітамін B12 (по 10 мг після їди).

Лікування вугрів буде успішним, якщо хворий вживатиме продукти, багаті на цинк, вітаміни A, E, D і B6. Добре також пити потроху олію.

Судоми в ногах лікуйте препаратами кальцію, магнію та вітаміном B6. Ефективні також вітамін E (400-600 мг щодня) і цинк.

Результати досліджень засвідчили, що одна з причин енурезу - нестача вітаміну E.

Щоб позбутися шпор у п`ятах, приймайте щоранку сухі пивні дріжджі по чайній ложці. Допомагає і вітамін B12.

На оці ячмінець "вискакує" внаслідок дефіциту в організмі вітаміну A.

Цей перелік недуг і порушень далеко не вичерпаний. А тепер - про те, які саме продукти містять необхідні для поліпшення здоров`я вітаміни.

Вітамін A (ретинол) поліпшує зір, прискорює перебіг захворювань шкіри. Це продукт тваринного походження. Утворюється також із каротину, що є в аронії чорноплодій, абрикосах, чорній смородині та порічках, шпинаті, капусті, селері, моркві, петрушці, кропі, гарбузах.

Вітамін B1 (тіамін) посилює захисні сили організму. Його багато у зернових і бобових культурах (жито, пшениця, ячмінь, гречка, рис, квасоля тощо).

Вітамін B6 запобігає порушенням нервової системи, швидкій стомлюваності, виникненню судом. Міститься у пшениці, дріжджах, рисі, рибі, печінці, м`ясі, фруктах, овочах, дикорослих рослинах (лобода, пирій, барбарис, горобина).

Вітамін B12 бере участь у кровотворенні, жировому обміні, знижує рівень холестерину в крові, що дуже важливо для хворих на атеросклероз. Міститься в печінці, м`ясі, яєчних жовтках, молочних продуктах.

Вітамін C (аскорбінова кислота) стимулює життєві сили організму, протистоїть інфекційним захворюванням, атеросклерозу. Корисний людям похилого віку, а також тим, хто багато курить. У разі його дефіциту з`являються головний біль, кровоточивість ясен, серцебиття, дратівливість. Аскорбінова кислота є в усіх рослинах, її щоденна доза для дорослої людини - 150 мг.

Вітамін E гальмує процес старіння. Міститься у яєчних жовтках, пророслих зернах пшениці, листі салату, шпинату, в насінні соняшнику (як і в олії), в насінні всіх рослин.

Фолієва кислота сприяє формуванню еритроцитів, інших формених елементів крові. Міститься у дріжджах, моркві, шпинаті, білоголовковій та цвітній капусті, щавлі.

Насамкінець коротко про деякі мікроелементи.

Калій стимулює діяльність нирок, поліпшує кровообіг. Його багато в капусті, цибулі, буряках, моркві, хроні.

Натрій впливає на перетравлювання їжі, артеріальний тиск. Якщо його надлишок в організмі, можуть утворюватися набряки. Міститься в кухонній солі.

Магній поліпшує постачання серця кров`ю, необхідний для утворення кісткової тканини. Особливо потрібний людям похилого віку. Найбільше магнію в листкових овочах, малині, ожині.

Цинк зменшує вираженість запальних процесів в органах статевої системи. Його відсутність у дитячому віці зумовлює карликовий зріст. Цинк містять корені живокосту, насіння дикої моркви, трава суріпки польової, листя берези бородавчастої.

У книжках про лікарські рослини наводиться багато фіторецептів стосовно лікування кожної хвороби. Якщо якась рослина вам не подобається за смаком, припиніть її приймати, пошукайте іншу, приємнішу. Це підвищить лікувальний ефект. Не варто тривалий час використовувати один засіб, бо організм звикає до нього і позитивна дія зменшується.