Список українських продуктів, які провокують рак і діабет

Вчора Держспоживчстандарт оприлюднив сенсаційні результати перевірки продуктів харчування. На відповідність нормам якості тестувалися молочні і кондитерські товари відомих виробників. Підсумки дослідження спровокували справжній скандал. Виявилось, левова частка перевірених зразків не відповідають встановленим стандартам. Виробники, щоб надати привабливого вигляду і продовжити термін зберігання цукерок, сирків і йогуртів, додають в них синтетичні фарбники і консерванти. І все це в кількості, яка може спровокувати діабет, імпотенцію або навіть рак. У свою чергу компанії, продукцію яких публічно забракували, збираються відстоювати свою честь в судах. Вони називають інформацію Держспоживчстандарту чорним піаром і підступами конкурентів.

Вітчизняне законодавство лояльно ставиться до багатьом шкідливих компонентів, які зустрічаються в продуктах харчування. В Україні так і не встановлено ніяких обмежень на їх використання, тоді як країни ЄС вже давно ревно контролюють, що і як їдять їх громадяни.

Всі екземпляри, які досліджувалися, були куплені в столичних супермаркетах, а також на крупних ринках. Багато питань у фахівців виникло до виробників йогуртів і шоколадних сирків. За результатами перевірки, з 16 йогуртів тільки 3 відповідають всім нормам. Щоб продовжити термін зберігання продукції, виробники додають в їх склад консерванти — бензойна (Е210) і сорбінова (Е200) кислоти. Щоб надати продукту презентабельному вигляду — синтетичні фарбники.

«Виробники або взагалі не проводять контроль тих компонентів, які додають в продукцію, або навмисно збільшують кількість консервантів, щоб збільшити термін зберігання. У молочних продуктах їх бути не повинно», — стверджує начальник науково-дослідного центру випробувань продукції Володимир Семенович. Наприклад, в йогурті «Лісова ягода» виробництва «Рейнфорд» було виявлено два види синтетичних фарбників і високу кількість консервантів, що робить молочний продукт скоріше небезпечним для здоров`я, ніж корисним. Висока концентрація шкідливих речовин також в йогурті «Гурманіка» виробництва «Ковельмолоко» і продукції «Молочного будинку» (Павлоград).

Катастрофічна ситуація склалася з глазурованими сирками, споживачами яких найчастіше є діти. З перевірених зразків жоден не відповідає нормі. Більш того, в молочній продукції часто можна зустріти бактерії кишкової палички. Шкідливі мікроорганізми були виявлені в сирках «Гурманіка» Львівського міського молзаводу, в продукції компаній «Вімм-Білль-Данн» і «Кременчуцький міськмолзавод».

Ситуація з кондитерськими виробами також гнітюча. У 8 з 9 перевірених екземплярів цукерок були виявлені транс-изомери. Українське законодавство вміст цих речовин в солодощах не контролює. Експерти ж говорять, що вони сприяють виникненню серцево-судинних і онкологічних захворювань, особливо у дітей. За словами Семеновича, у жінок, які вживають такі продукти, дуже великий ризик народити дитину з діабетом. У чоловіків — стати імпотентами.

delo.ua