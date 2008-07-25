Нічна задишка підвищує вірогідність серцевого нападу

Задишка під час сну, яка примушує людину прокидатися і задихатися кожні декілька хвилин, значно підвищує ризик нічного серцевого нападу. Це встановили американські медики клініки Мейо і Коледжу кардіології.

Як говорять лікарі, більшість серцевих нападів відбуваються вдень - між шостою годиною ранку і полуднем. Вночі серце повинно знаходитися у спокої, проте дихальні проблеми заважають серцево-судинній системі працювати як треба. Блокування потоку повітря в організм приводить не тільки до зупинки дихання, але і до раптового нападу серця, виявили фахівці.

Нічна задишка має сильний негативний ефект також і на нервову систему, сприяючи швидкому збільшенню адреналіну, підвищуючи артеріальний тиск і приводячи до гострого браку кисню. Доки людина спить, задишка діє як спусковий механізм для смертельного нападу серця, тому недіагностовані проблеми з диханням особливо небезпечні для здоров`я, попереджають кардіологи Університету штату Пенсільванія.

Було зафіксовано, що невилікувана нічна задишка підвищує ризик серцевих проблем з потенційним летальним результатом в чотири рази.

ami-tass.ru