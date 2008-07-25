Дитячі оздоровчі табори працюють без належних санітарних умов

Дитячі оздоровчі табори продовжують працювати з численними порушеннями. Про це свідчать результати чергової міжвідомчої перевірки, що тривала з 18 до 20 липня в дитячих оздоровчих закладах Миколаївської та Одеської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, представники Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінь у справах сім’ї та молоді, у справах захисту прав споживачів облдержадміністрацій, відділу з гігієни дітей та підлітків Державної санітарно-епідеміологічної служби дійшли висновку, що найбільше порушуються норми харчування, проживання та гігієни.

З дев’яти перевірених таборів лише два працюють за всіма нормами. Це ДОЗ „Чайка” та ДОЗ „Сонячний берег” ТОВ „Курортне об’єднання „Сонячний берег”. Тут для дітей, які відпочивають за державні кошти, створені належні умови для проживання та оздоровлення. Кімнати, розраховані на трьох та чотирьох дітей, обладнані необхідними меблями (ліжка, стільці, тумбочки, шафи). Водопостачання централізоване (від селищного водопроводу), проби відповідають вимогам ГОСТ 2874-82 води питної. Педагогічний штат повністю укомплектований.

Проте більшість таборів продовжують працювати з порушеннями. Наприклад, у Дитячому оздоровчому закладі «Кабельник» ЗАТ «Лада-Коміс» перебуває 186 дітей, хоча він розрахований на 120 осіб. Відтак площа на одну дитину менша за нормативну (3 кв. метри замість 4). Спальні не забезпечені необхідним інвентарем та меблями. Під час перевірки також з’ясовано, що напередодні сезону табір здавали без представника технічного нагляду. У Дитячому оздоровчому санаторії «Патрія» виявлені порушення щодо санітарних норм перебування дітей. Не зважаючи на те, що заклад став переможцем тендера в 2008 році на оздоровлення дітей за державні кошти.

Комісія також відзначила низький рівень приготування їжі і підготовки дитячих меню. Зокрема, в ТОВ «Дитячий санаторій» «Сергіївка» в меню, яке не було затверджене відповідними комісіями, на сніданок дітям давали «смажений бефстроган з ковбаси» та консерви. Першої страви взагалі в меню не передбачалося.

Комісією виявлено порушення в документах у кожному з перевірених таборів. В багатьох випадках відсутні матеріали про проведення в дитячих оздоровчих закладах виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

У висновках комісії, підготовлених за результатами перевірки, йдеться про заборону закупівлі продуктів у посередників. Також комісія висловила пропозицію щодо участі в оздоровленні дітей за державні кошти лише закладів, які спеціалізуються саме на дитячому оздоровленні.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту передало результати перевірки головам Миколаївської та Одеської обласних державних адміністрацій для розгляду і подальших висновків. Міністерство закликає місцеву владу Миколаївської та Одеської областей посилити контроль за дитячим оздоровленням

Всього в Одеській області перевірено санаторії „Патрія”; ТОВ „Дитячий санаторій „Сергіївка”; БВ „Рута” (ПП фірма „Рута”); ДОЗ „Кабельник” ЗАТ „Лада-Коміс”, ДОЗ „Чайка” та ДОЗ „Сонячний берег” – Одеська область.

У Миколаївській області перевірено ДОТ „Сонячний” (власник: ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”, ДОТ „Травневий” (власник: Підприємство „Меценат”), ОКСТ „Сонячний промінь” (власник: ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”), та ДОТ „Космос” (власник ПП Фаріонов І.М.).