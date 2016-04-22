В Україні почали діяти нові умови для медпрактики та банків пуповинної крові

Як повідомили УНІАН у МОЗ, нові ліцензійні умови визначені ухваленими Кабінетом Міністрів України постановами «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» та «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я».

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Постанова надає можливість відкривати медичну практику фізичним особам – підприємцям, що не мають медичної освіти, але разом з тим надає йому право створювати робочі місця та наймати лікарів за заявленою спеціальністю. Ця норма надасть можливість залучати інвестиції та розширить доступ до надання медичної допомоги у непрестижних регіонах. Також Постанова встановлює норми щодо якості надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до стандартів та протоколів, затверджених МОЗ України, регламентує можливості для проведення медичних оглядів, містить положення, що регулюють момент спадкування медичної справи. Для суб’єкта господарювання важливо і те, що значно спрощується пакет необхідних документів для отримання ліцензії та й сама процедура її отримання. Нові ліцензійні умови медичної практики набагато спрощують ведення бізнесу в Україні, що робить нашу державу інвестиційно привабливою, і як наслідок приватна медицина в Україні стане доступною для громадян.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я» значно спрощує вимоги до провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, а саме: вилучено норму щодо проведення лабораторних досліджень лише одним суб’єктом, який отримав ліцензію на банк пуповинної крові; запропоновано надання можливості залучати на зазначені дослідження третіх осіб, які мають в своїй структурі такі лабораторії; вилучено норму, яка передбачала мінімальну площу (500 кв.м.) для провадження господарської діяльності банків пуповинної крові.

На думку учасників ринку, постанова нарешті створить конкуренцію на ринку клітинної терапії, що буде стимулювати розвиток галузі. На сьогодні в Україні лише шість ліцензій на дану діяльність. Попередніми нормами отримати ліцензію на такий вид діяльності було практично неможливо. Нова постанова нарешті створить конкуренцію на ринку клітинної терапії, що буде стимулювати розвиток галузі, і більше того, ціни на послуги стануть більш доступними для пацієнтів.