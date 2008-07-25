Від чого залежить прояв «генів повноти»?

Революція в свідомості! В більшості випадків, якщо точніше, в 90%, прояв «генів повноти» залежить від самої людини і від його способу життя. До такого висновку англійські вчені дійшли зовсім недавно в результаті багаторічного експерименту.

Вони вивчали гени, що впливають на апетит, а саме ті гени, із-за мутацій (змін) яких у людини переставав наступати стан насичення, і він продовжував їсти, їсти, їсти...

До речі, є ген, що виробляє гормон лептин. Не вдаючись глибоко в наукові дослідження, скажемо, що цей гормон передає мозку сигнал про настання ситості. Той, у свою чергу, дає «відбій» апетиту. Коли з геном, лептин щось не в порядку, сигнал в мозок не поступає, і людина не може зупинитися.

Встановлюється захворювання по аналізу крові: беруть його і бачать, що рівень гормону - нульовий. Штучний «лептин» генетики вже створили, хворі ожирінням вводять його так само, як діабетики - інсулін. Позитивні результати лікування вже є. На третій день апетит знижується і починає зменшуватися вага. До речі, хворих людей з відсутністю лептину - 12 в світі. Подібні форми ожиріння вчені називають моногенними.

Моногенні форми ожиріння виявляються відразу, з перших місяців життя дитини. У таких дітей вже на першом уроці дикий, неконтрольований апетит і надмірна вага. Якщо ж зайві кілограми з`являються тільки у віці 5 - 5,5 років і старше, то справа не в генах. Стежте за їжею дитини і її способом життя, примушуйте їїрухатися.

Так що ж робити, якщо доля - жити із зайвими кілограмами? Відповідь дуже проста: міняти спосіб життя. Чинник, що провокує повноту, може бути і у стрункої людини. Просто ця людина стежить за собою, живе і харчується правильно і тому не набирає вагу.

Припустимо, людина народилася з варіантом гена, який збільшує її вагу на пару кілограм. У першому випадку вона дотримуватиметься маложирного харчування, а в другому - налягає на цукерки, булочки, тортики і все найкалорійніше. З жирної і маложирної їжі відкладається різна кількість жиру в тканинах. Навіть у генетично схильної до ожиріння людини.

Якщо йти до кінця, і наш уявний персонаж в одному випадку регулярно гулятиме, плаватиме, займатиметься спортом, а в другому всього лише пересідатеме з офісного стільця в крісло біля телевізора, він явно набере більше кілограмів при другому варіанті.

Багато що залежить від нас, від наших звичок. Від нашого способу життя. Іноді варто всього лише взяти себе в руки і записатися в тренажерний зал - і зайвих кілограмів як не бувало. А можна цілодобово лежати на дивані і читати журнали про гени і повноту.

newsland.ru