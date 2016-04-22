Гройсман запевняє, що проблему поставок онкопрепаратів стабілізовано

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час участі у заходах з нагоди надходження першої партії ліків для онкохворих, що були закуплені у рамках проведення закупівель лікарських засобів Міністерством охорони здоров'я України через міжнародні організації.

Гройсман підкреслив, що одна з найбільш важливих проблем в Україні - це наведення порядку в сфері держзакупівель ліків, а також питання забезпечення онкохворих, особливо дітей.

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"Ми вирішили два питання достатньо оперативно. З одного боку, попрацювали з територіями, я вдячний головам ОДА, які відгукнулися дуже оперативно на те, щоб найнагальніші потреби вирішити в областях. І сьогодні такі запаси створено буквально за тиждень. І найголовніше - потрібно систематизувати роботу як закупівлі ліків, так і постачання, щоб у нас не було жодних перебоїв. І найголовніше, щоб ми купували якісні ліки і за реальною ціною", - сказав прем’єр.

За його словами, необхідно декілька місяців, щоб вирівняти постачання медпрепаратів, які необхідні по територіях, але запас в областях вже створений, це достатньо, щоб ситуацію стабілізувати.

Гройсман поінформував, що запроваджена Міністерством охорони здоров'я система забезпечила можливість закупівлі медичних препаратів через міжнародні організації, що дало 10-90% економії на закупівельних цінах. "210 мільйонів до сьогоднішнього дня залишалися на оборудках і на штучно завищених цінах. Я переконаний, що такого більше не буде", - наголосив він.

Крім того, Гройсман зазначив, що рішення, яке прийняв уряд на засіданні 20 квітня, значно розширить фармацевтичний ринок, що позитивно впливатиме на формування цін на ліки в Україні.

Зокрема, за його словами, уряд передбачив, що ліки, які були зареєстровані і споживаються у ЄС, США, Канаді, Швейцарії, Японії та Австралії, будуть допущені на ринок України без будь-яких зволікань. Згідно з прийнятим рішенням, експертиза наданих документів буде відбуватися протягом 20 днів. У випадку, якщо уповноважений орган не проведе експертизи, це буде вважатися як мовчазна згода, і одразу МОЗ буде зобов'язаний видати препарату реєстрацію протягом 10 днів. "Раніше це питання вирішувалося роками", - зазначив Гройсман.

"Це значно розширить ринок, це дасть можливість потрапити на український ринок якісним препаратам, які сертифіковані і споживаються на ринках зазначених країн, і це буде позитивно впливати на формування ціни медпрепаратів для українців", - наголосив він.

"Монополія з 5-6 фірм, які стоять на кордонах, і впираються в те, щоби ввести нормальні ліки для українців, буде зруйнована", - підкреслив прем'єр-міністр.

Гройсман зазначив, що у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти з цього питання – урядовий та від народних депутатів, і висловив сподівання, що парламент прийме рішення для урегулювання проблеми.

"Для мене немає значення (який законопроект ухвалять). Мені треба, щоби ліки були якісними, дешевими і щоби вони були на полицях аптечних закладів. І щоби люди могли мати доступ до того, щоб їх придбати", - зазначив голова уряду та зауважив, що ці питання були зарегульовані саме законодавством.

Прем'єр-міністр подякував міжнародним партнерам та МОЗ, а також закликав забезпечити максимально швидку доставку ліків на місця.

"Найголовніше, про 2017 рік ми будемо думати вже в цьому році. Для того, щоб не допускати тих провалів, які були. З іншого боку, ми розуміємо, що протистояння тих, хто контролював ринок, буде шалене. Але ми готові", - додав він.