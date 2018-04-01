Судини влітку: головні загрози - духота й грози

Гіпертоніки і гіпотоніки погано переносять пекуче сонце і різкі перепади атмосферного тиску... Люди із захворюваннями суглобів, опорно-рухового апарату, недобре себе відчувають перед дощем і при сильній вологості повітря...

Як швидко прийти в тонус, якщо від погоди скаче тиск і відчуваєте себе вареною куркою? У гіпотоніків при літніх погодних змінах артеріальний тиск, як правило, ще більше знижується. В цьому випадку потрібні засоби активуючої дії: женьшень, зелений чай, китайський лимонник, родіола рожева, елеутерокок, екстракт папайї.

З ранку добре випити чашку міцної і солодкої (глюкоза піднімає тиск) кави.

Реакція ж гіпертоніків може бути непередбачуваною: тиск може впасти, а може підскочити. Зовні ж симптоми цих станів дуже схожі. Отже, гіпертонікам варто в жаркі дні завжди тримати під рукою тонометр і діяти залежно від його показників.

Якщо ви гіпертонік із стажем, непогано додати препарати, що корегують мозковий кровообіг (типу циннаризину). Це зніме запаморочення і інший судинний дискомфорт. Але спочатку порадьтеся з кардіологом, у якого ви лікуєтеся! При підвищенні серцевого тиску (це нижній показник тонометра) прийміть заспокійливий серцевий засіб: валокордин, корвалол, валідол під язик.

Також допоможуть загальнийзаспокійливі засоби: валеріана, пустирник, настоянка піона, чай із звіробоєм.

Судинам допоможе томатний сік. Але без солі...

Калій регулює серцеву провідність, від нього багато в чому залежить, наскільки інтенсивно серце качати кров. Дослідники Темпльського університету виявили, що артеріальний тиск у людей, які одержували мало калію, за три місяці підвищився на 4,5%.

Кращі джерела калію - свіжі помідори, томатний сік, курага, родзинки.

А накопичення в організмі натрію погіршує серцево-судинну провідність. Причому з віком росте чутливість до солі і натрій накопичується швидше. Так, професор Вайнбергер з Центру по дослідженню гіпертонії медичної школи Индіанского університету вважає, що підвищення у багатьох людей тиску з віком пов`язане з посиленням чутливості до солі. Тому літом кардіологи радять обмежити вживання солі до 10 грамів в день.

Окрошка проти неврозу

В деяких рослинах є фітогормони - речовини, по своєму складу і дії схожі на людські гормони.

"Гормони щастя" - ендорфіни містять шоколад і овес. Традиція англійців починати день з вівсянки має сенс!

Зняти стрес допоможе солодкий червоний перець. У ньому є речовина, аналогічна гормону кортизону, що регулює нервове напруження.

Крохмалиста їжа знижує вироблення адреналіну. Отже заспокоїтися допоможе їжа, що містить багато крохмалю: молода картопля, зварена або запечена в мундирі.

А краще всього підвищують настрій полуниця і малина! З вершками!

З овочів і фруктів найбільш антистресовими вважаються: банани, авокадо, грейпфрути, зелені яблука.

У бананах, наприклад, міститься алкалоїд хармин, основа якого - відомий мескалін - "наркотик щастя".

А щавель, спаржа, редиска завдяки кислотам, що містяться в них, знімуть напруження і втому. Отже в розпал трудового літнього дня немає нічого кращого, ніж перекусити окрошкою або зеленими щами.

До речі.

У кожного літом свої несприятливі дні. Немає погоди, що погано переноситься усіма.. Для тих, хто страждає від іішемічної хвороби серця, астми, злий ворог - спека, низький вміст кисню в повітрі. Гіпертоніки і гіпотоніки погано переносять пекуче сонце і різкі перепади атмосферного тиску.

Люди із захворюваннями суглобів, опорно-рухового апарату, а також з хронічними бронхітами, як правило, недобре себе відчувають перед дощем і при сильній вологості повітря. Загострення ж психічних порушень доводиться в дуже вітряні, грозові дні.

"Комсомольская правда"