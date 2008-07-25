Літо: створюємо собі комфортні умови

Сонцезахисні окуляри – влітку ними користуються практично всі. Найчастіше ми купуємо їх на ринках, а не в спеціалізованих магазинах. Це може привести до серйозних проблем з очима ось з якої причини. Більшість сонцезахисних окулярів хоч і мають темний колір стекол, не захищають від ультрафіолетового випромінювання. Виходить така ситуація: при носінні окулярів з темними лінзами збільшується розмір зіниці, в око потрапляє набагато більше сонячних променів, а також ультрафіолетового випромінювання, яке негативно впливає на сітківку ока. Якщо така ситуація повторюється день за днем, то можуть виникнути серйозні проблеми. Фахівці радять: користуйтеся сонцезахисними окулярами, купленими в спеціалізованих магазинах, або взагалі відмовіться від цього аксесуара. Так буде безпечніший для ваших очей.

Чим же відрізняються сонцезахисні окуляри, куплені в аптеці або спеціальному магазині? Лінзи таких окулярів містять ультрафіолетовий фільтр, про який є спеціальне маркування на окулярах і вказівка в сертифікаті, який, звичайно ж, можна попросити у фармацевта в аптеці або продавця в магазині

Для підготовки свого житла до літнього сезону приберіть килими з підлоги і стін, почистіть їх і заховайте до холодів. Килими дуже сильно накопичують пил – це може привести до алергічних реакцій, та й просто ускладнює процес дихання. Килими заважають робити вологе прибирання. Регулярне вологе прибирання – простий і ефективний метод боротьби з пилом, сухістю повітря і різними алергенами. Рекомендується один раз в день, перед сном, робити легке вологе прибирання і провітрювати приміщення.

У літній період радять рано лягати спати і рано вставати . Не дивлячись на те, що світлий час доби збільшився і увечері хочеться зробити всі справи і подивитися всі серіали, лягаєте спати в період з 21 до 22 годин. Прокидатися краще всього не пізніше 6 годин. Старайтеся, щоб тривалість сну була кратною півторагодинному відрізку часу. Наприклад – 6 годин, 7,5 годин або 9 годин.

Тим, хто займається спортом, має сенс відмовитися від тривалих інтенсивних тренувань (біг, футбол, їзда на велосипеді). Якщо ви відвідуєте тренажерний зал, скоротите тривалість занять. Робіть менше підходів і повторень в кожній вправі. Характер тренування повинен бути індивідуальним для кожної людини, але загальна рекомендація одна: тренування повинні бути коротшими і менш інтенсивнішими. Це правило допоможе вам не перегрівати свій організм. Якщо є можливість, займіться водним видом спорту.

Літом дуже добре починати процедури по загартуванню організму . Ви легко переноситимете первинні навантаження і зможете швидше адаптуватися до нової оздоровчої процедури. Фахівцями відмічено, що активність органів і систем людини залежить від пори року. У певний сезон орган володіє максимальною енергетикою і найлегше переносить поновлюючі процедури. Навпаки, якщо ми впливатимемо на орган, коли його активність на спаді, можна тільки нашкодити.

Оздоровчі і очищувальні процедури для серцево-судинної системи краще всього проводити з квітня до початку червня. У цей період також рекомендується стимулювати роботу тонкого кишківника, оскільки енергетика його ослаблена. У червні і липні краще всього відновлювати селезінку, в цей же час стимулюйте роботу підшлункової залози. У період з кінця липня і до кінця вересня рекомендують відновлювати систему дихання, в цей же час підтримаєте роботу товстого кишечника.

Тепер поговоримо про харчування і питний режим в літній період. Разом з потом ми втрачаємо багато корисних мікроелементів і рідини. Літом необхідне пиття в великих кількостях, але будьте обережні з охолодженими напоями. Вони приємні для рота, проте, потрапляючи в шлунок, порушують загальну терморегуляцію організму. Замість того щоб позбавлятися від тепла, організм починає його утримувати. Краще всього пити рідину кімнатної температури.

Простіше підвищувати кількість мінеральнх солей в організмі за допомогою регулярного вживання овочів і фруктів. В жарку погоду процеси травлення уповільнюються, апетит слабне. Для його стимуляції використовуйте в готуванні їжі приправи. В цей час краще їсти маленькими порціями і віддавати перевагу кисло-солодкому смаку.

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