Бджолина отрута – ефективний антибіотик

Група ірландських біохіміків провела роботу по вивченню складу бджолиної отрути. Вдалося з`ясувати, що він містить унікальну речовину білкової природи – мелітин, що руйнує оболонку бактерій.

У ході дослідження з`ясувалося, що отрута містить два види цієї речовини, один з вбиває мікроорганізми, але руйнівно діє і на оболонку еритроцитів людини.

А інший практично не шкодить еритроцитам, але і на бактерії діє так само.

Зараз проводиться експеримент по створенню гібрида цих двох речовин, щоб зберегти їхні антибактеріальні властивості і запобігти руйнуванню дуже важливої клітини крові – еритроцита.