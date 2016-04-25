За минулий тиждень у пожежах загинуло 32 людини, на воді – 9, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що з початку минулого тижня зареєстровано 1 тис. 407 надзвичайних подій, на які виїжджали підрозділи ДСНС. В результаті вжитих заходів врятовано 26 людей.

Підрозділи ДСНС ліквідували 1082 пожежі, врятували 24 людини і не допустили знищення пожежею 404 будівель та 40 одиниць техніки.

"На пожежах загинуло 32 людини, орієнтовний збиток, за оперативними даними, становить 5 млн 38 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні з початку року під час пожеж загинуло 11 дітейТакож, піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 252 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 379 тис. вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

"Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 9 осіб", - повідомили у відомстві.