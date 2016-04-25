Кабмін розблокував поставки в Україну ліків для онкохворих - Гройсман

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму відеозверненні на сторінці Facebook

«Кабмін розблокував питання поставки ліків для онкохворих», - сказав Гройсман, відзначивши, що поставки йдуть через міжнародні організації.

«Крім того, прийнято рішення, яке знищує монополію на ринку ліків. Ми зможемо постачати ліки зі США та Європи без бар'єрів. Сподіваюся, що це питання буде вирішено і на рівні парламенту», - сказав Гройсман, відзначивши, що остаточну крапку в питанні імпорту ліків має поставити саме Верховна Рада, ухваливши підготовлені урядом законопроекти.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 20 квітня, прийняв ряд необхідних рішень для дерегуляції ринку ліків із метою наповнення ринку та встановлення конкурентних цін на ліки в Україні. Зокрема, було прийнято спеціальну постанову уряду - про дерегуляцію ринку ліків, а також подано законопроект, що відкриває доступ ліків, вироблених у США, Канаді, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії на український ринок.

Присутній на засіданні перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зазначив, що запропоновані урядом зміни - це перший крок на шляху до дерегуляції ринку ліків. І на цьому етапі було запропоновано скоротити термін експертизи лікарських препаратів до 20 днів, переглянути ліміти контрактів на лікарські засоби, які перебувають під контролем щодо трансфертного ціноутворення, виключити можливість організації паралельного імпорту ліків до України, а також переглянути вимоги до упаковки з можливістю використання оригінальної упаковки - мовою виробника.

У свою чергу міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що запропоновані заходи дозволять значно наблизитися до вирішення питання цінового аспекту на ринку ліків, а також контролю якості ліків, які потрапляють на ринок України.

Резюмуючи дискусію, прем'єр Гройсман запропонував громадськості включитися в обговорення ситуації на ринку ліків ситуації і відзначив, що необхідно ініціювати розслідування силами Антикорупційного бюро щодо підприємств-монополістів, а також держструктур, відповідальних за функціонування ринку ліків.