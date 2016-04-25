В Україні понад 1,7 млн вимушених переселенців

"Станом на 25 квітня 2016 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 780 245 переселенців або 1 448 265 сімей з Донбасу і Криму", - говориться у повідомленні міністерства.

"806 444 сім'ї звернулися за призначенням грошової допомоги, 755 237 з них таку допомогу призначено", - додають у Мінсоцполітики.

Там також відзначають, що з початку року вимушені переселенці отримали 1 164 797 тис. грн допомоги.