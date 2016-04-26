Свідоцтва про народження дитини видаватимуть і в районних лікарнях

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора у Луцьку міністр юстиції України Павло Петренко.

«Такий сервіс від держави є дуже правильним, це підхід по-новому до відносин держави із українцем», - зазначив Петренко.

За словами міністра, від започаткування пілотного проекту з отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку ( за неповних 8 місяців) в Україні перші документи дитини отримали майже 40 тисяч батьків.

«Ми вирішили не зупинятися тільки на обласних центрах і, починаючи з цього року, ми розповсюдимо цю послугу і в районних лікарнях, де також потребують якісного сервісу. Наше завдання – до кінця року у всіх районних лікарнях по всій території України зробити схожий сервіс», - зазначив Петренко.

Міністр зауважив, що у 4 районах Волинської області вже діє такий сервіс, тож 800 малюків вже отримали свідоцтва про народження безпосередньо у пологових відділеннях. Також міністр назвав Луцьк прогресивним місто щодо впровадження цього пілотного проекту. Батькам 14 немовлят, народжених цими днями у Луцькому пологовому будинку, він особисто вручив свідоцтва про народження дитини.

Петренко також відвідав Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зустрівся з професорсько-викладацьким складом та студентами юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, поспілкувався із адвокатами та нотаріусами Волині.