В Україні - проблеми з лікарняними

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

У відомстві підготовлено наказ №380 від 25.04.2016 щодо перерозподілу бланків між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської (військово-цивільних) державних адміністрацій. Найближчим часом бланки надійдуть в зазначені регіони, що дозволить забезпечити безперешкодну видачу листків тимчасової непрацездатності хворим.

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У МОЗ також зазначили, що 30 березня розпочато процедуру тендерних закупівель бланків листків тимчасової непрацездатності на 2016 рік. На 29.04.2016 р. заплановано розкриття пропозицій учасників торгів. Після завершення тендерної процедури та виготовлення бланків вони будуть направлені в регіони відповідно до поданих заявок.