Куба вилікувала понад 20 тис українських дітей після Чорнобильської катастрофи

Як повідомив голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, сьогодні відбулося урочисте засідання Генеральної асамблеї ООН з нагоди 30-х роковин аварії на ЧАЕС.

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"Куба за 26 років вилікувала понад 20 тисяч українських дітей після Чорнобиля", - повідомив Єльченко, подякувавши кубинській делегації за допомогу Куби.

Також український посол зазначив, що під час свого виступу порівняв трагедію Чорнобиля з сучасною російською агресією.