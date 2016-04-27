Куба вилікувала понад 20 тис українських дітей після Чорнобильської катастрофи
Куба впродовж останніх 26 років вилікувала понад 20 тисяч українських дітей після Чорнобильської катастрофи.
Куба вилікувала більше 20 тисяч українських дітей після Чорнобильської катастрофи / Flickr.com, Jaume Escofet
Як повідомив голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, сьогодні відбулося урочисте засідання Генеральної асамблеї ООН з нагоди 30-х роковин аварії на ЧАЕС.
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"Куба за 26 років вилікувала понад 20 тисяч українських дітей після Чорнобиля", - повідомив Єльченко, подякувавши кубинській делегації за допомогу Куби.
Також український посол зазначив, що під час свого виступу порівняв трагедію Чорнобиля з сучасною російською агресією.