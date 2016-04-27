Штаб Ахметова доставить у травні на Донбас 400 тисяч продуктових наборів
У травні 2016 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити 400 тисяч продуктових наборів для жителів найбільш соціально незахищених категорій Донбасу.
«Незважаючи на вихідні дні до початку травня, Гуманітарний Штаб буде працювати в оперативному режимі доставки допомоги. Протягом місяця планується відправити в логістичні центри в Донецьку і Маріуполі 10 автоколон з 4,5 тисячами тонн продуктів. З цієї кількості будуть сформовані 365 тисяч дорослих продуктових наборів та 29 тисяч наборів для малюків до 35 місяців», ‒ повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.
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Крім поповнення запасу наборів у стаціонарних пунктах Штабу планові виїзди автоколон забезпечать роботу мобільних бригад. Виїзди плануються в більш ніж 80 населених пунктів у «сірій зоні» і на непідконтрольні території Донецької області. Це Амвросіївський, Тельманівський, Волноваський, Ясинуватський і Бахмутський райони Донецької області, де допомогу зможуть отримати близько 10 тисяч осіб.
Графік виїздів мобільних бригад на травень з переліком дат і населених пунктів буде опублікований на сайті Штабу найближчим часом.
Всього за час роботи мобільні бригади видали понад 127 тисяч продуктових наборів. Станом на 26 квітня Штаб Ріната Ахметова видав 7 млн. 901 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.