Штаб Ахметова доставить у травні на Донбас 400 тисяч продуктових наборів

10:00, 27 квітня 2016
Країна
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У травні 2016 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити 400 тисяч продуктових наборів для жителів найбільш соціально незахищених категорій Донбасу.

 В 300 сёл на Донбассе доставили помощь мобильные бригады волонтеров Штаба Ахметова / Фото: Гуманитарный штаб Рината Ахметова

«Незважаючи на вихідні дні до початку травня, Гуманітарний Штаб буде працювати в оперативному режимі доставки допомоги. Протягом місяця планується відправити в логістичні центри в Донецьку і Маріуполі 10 автоколон з 4,5 тисячами тонн продуктів. З цієї кількості будуть сформовані 365 тисяч дорослих продуктових наборів та 29 тисяч наборів для малюків до 35 місяців», ‒ повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

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Крім поповнення запасу наборів у стаціонарних пунктах Штабу планові виїзди автоколон забезпечать роботу мобільних бригад. Виїзди плануються в більш ніж 80 населених пунктів у «сірій зоні» і на непідконтрольні території Донецької області. Це Амвросіївський, Тельманівський, Волноваський, Ясинуватський і Бахмутський райони Донецької області, де допомогу зможуть отримати близько 10 тисяч осіб.

Графік виїздів мобільних бригад на травень з переліком дат і населених пунктів  буде опублікований на сайті Штабу найближчим часом.

Всього за час роботи мобільні бригади видали понад 127 тисяч продуктових наборів. Станом на 26 квітня Штаб Ріната Ахметова видав 7 млн. 901 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.

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