Показники захворюваності на рак в Україні зростають - дослідження

Лікарі уточнюють, що мова йде про Київську, Чернігівську, Вінницьку, Рівненську, Житомирську та Волинську області, в яких спостерігається втричі вищий рівень захворювання раком щитовидної залози, особливо серед жінок.

У 2,5 два рази зросла кількість хворих на рак нирок серед чоловіків на Вінниччині та Чернігівщині.

«Рівень захворюваності раком зростає по всій території України. Збільшення рівня захворюваності на рак – це світова тенденція, тим не менш, ми спостерігаємо значне збільшення захворювання деякими формами раку, особливо в областях, які належать до найбільш уражених Чорнобилем. В них ріст захворюваності на рак – в рази вищий», – зазначає директор Національного інституту раку Олена Колесник.

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Щороку онкологи реєструють понад 130 тисяч нових випадків захворювань на рак серед дорослого населення країни, при чому, кількість жінок і чоловіків, яким щороку ставлять цей діагноз, суттєво не відрізняється: 388 чоловіків та 359 жінок на 100 тисяч населення у 2014 році.

За даними Інституту раку, найбільше сьогодні в Україні від раку помирають у Запорізькій, Кіровоградській та Сумській областях.

«Державі потрібно змінювати не тільки національну систему лікування хворих на рак, а розробляти принципово нову систему виявлення захворювання на ранніх стадіях. При виявленні захворювання на ранніх стадіях повне одужання можливо досягти у 85-90%, саме тому у всьому світі щорічний скрінінг населення на рак є запорукою раннього виявлення хвороби та високого рівня одужання», – наголошує головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

За даними дослідження Національного інституту раку, чоловіки найбільше в Україні помирають від раку дихальних шляхів (трахеї, бронхів, легень), а жінки – від раку молочної залози.

У Національному інституті раку підрахували, що з 2008 року різниця між смертністю та захворюваністю суттєво не змінилася: половина хворих з діагнозом рак – помирають (184 з 372 хворих у 2014 році).

Як відомо, Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 року призвела до масового радіаційного забруднення територій, з яких виселили близько 200 тисяч людей. Зони відчуження були створені на території Київської області в Україні, Гомельської та Могильовської областей Білорусі, а також Брянської області Росії.

Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина, понад 200 було госпіталізовано. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров’я внаслідок аварії, підрахувати неможливо.