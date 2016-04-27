Кого з виробників та дистриб’юторів ліків звільнять від сплати ПДВ

Так, в документі йдеться про те, що пунктом 38 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, до 31 березня 2019 року, звільняються від оподаткування ПДВ, зокрема, операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та\або введених в обіг, відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України.

Таке звільнення від оподаткування ПДВ застосовується, якщо ввезення здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначено Законом України № 1197, укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує політику у сфері охорони здоров`я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм у сфері охорони здоров`я.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Тимчасовий режим звільнення від оподаткування ПДВ (до 31.03.2019 р.) із ввезення лікарських засобів і медичних виробів на митну територію України застосовується за умови, що таке ввезення здійснюється на підставі договору, однією із сторін якого є спеціалізована організація, укладеного на виконання зазначеної вище угоди між спеціалізованою організацією та МОЗ України.

Оподаткування ПДВ лікарських засобів і медичних виробів, ввезених на митну територію України на підставі будь-яких інших зовнішньо-економічних договорів купівлі-продажу, укладених без спеціалізованої організації, здійснюється в загальному порядку.