Штаб Ахметова допоможе підлітку, пораненому сьогодні вночі на КПП "Оленівка"

За попередніми даними, в результаті обстрілу поранення отримали 8 осіб, чотири людини загинули, серед них – вагітна жінка.

Стало відомо, що 16-річний хлопець з роздробленим стегном доставлений в Донецьку обласну травматологію. Зараз він проходить обстеження і готується до операції. На думку лікарів, його життю нічого не загрожує. Стан здоров'я решти постраждалих з'ясовується.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова готовий надати допомогу в реабілітації пораненої дитини. Фахівці Штабу зараз зв'язуються з батьками потерпілого.