Штаб Ахметова допоможе підлітку, пораненому сьогодні вночі на КПП "Оленівка"
13:35, 27 квітня 2016Країна
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У ніч на 27 квітня на КПП «Оленівка» близько 3:00 було відкрито мінометний вогонь по цивільних автомобілях, які знаходилися в районі блокпоста.
фото: УНІАН
За попередніми даними, в результаті обстрілу поранення отримали 8 осіб, чотири людини загинули, серед них – вагітна жінка.
Стало відомо, що 16-річний хлопець з роздробленим стегном доставлений в Донецьку обласну травматологію. Зараз він проходить обстеження і готується до операції. На думку лікарів, його життю нічого не загрожує. Стан здоров'я решти постраждалих з'ясовується.
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова готовий надати допомогу в реабілітації пораненої дитини. Фахівці Штабу зараз зв'язуються з батьками потерпілого.
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