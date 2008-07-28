Телевізор негативно впливає на розвиток дітей

Батьки нерідко дивляться улюблену телепередачу, тоді як їх діти граються неподалік. Чи впливає це на дитину, навіть якщо вона грається і не виявляє до передачі ніякої цікавості?

Згідно з результатами нещодавно проведеного дослідження, ввімкнений телевізор відволікає малюків, які граються, заважаючи їм сфокусувати свою увагу. У дослідженні взяли участь 50 дітей у віці від 1 до 3 років. Дітям пропонувалося гратися з їх іграшками в спеціальній окремій кімнаті. Протягом півгодини телевізор був ввімкнений, другу половину часу він був вимкнений. За кожною дитиною велося ретельне відеоспостереження.

При ввімкненому телевізорі час гри дитини значно скорочувався. Така закономірність спостерігалася, навіть якщо дитина не була зацікавлена в трансльованій передачі. Експерти вважають, що телевізор, що працює, заважає дитині концентруватися на грі і розсіює її увагу. Постійно працюючий телевізор є чинником ризику розсіювання уваги для більшості американських дітей, вважає Марі Еванс Шмідт (Marie Evans Schmidt), провідний дослідник з дитячої лікарні Бостона.

Концентрація уваги на грі, на думку більшості фахівців, грає важливу роль в психічному і розумовому розвитку дитини. Тому дослідники схиляються до думки, що звук і відеосигнал постійно ввімкненого телевізора, що створюють фон для дитячої гри, можуть порушити гармонійний розвиток малюка. Вони радять тримати дітей у віці до 2 років подалі від блакитних екранів.

health-ua.com