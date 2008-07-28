Канадці навчилися лікувати депресію електричним струмом

Канадські дослідники під керівництвом доктора Андреса Лозано з Університету Торонто розробили новий спосіб лікування депресії. Вони виявили, що пацієнтам з важкою депресією, яка не піддається корекції за допомогою ліків, може допомогти дія електричного струму на певну ділянку мозку.

Перші результати терапії виглядають оптимістично.

Ще в 2002 році канадські вчені зайнялися розробкою нового, терапевтичного методу лікування. Його суть полягає в дії на частину перешийка поясної звивини - зони головного мозку, що знаходиться досить глибоко. Саме ця ділянка, вважають вчені, грає істотну роль у регуляції емоцій людини, тобто пов`язана з розвитком депресивних станів.

Для стимуляції перешийка лікарі імплантували пацієнтам електроди, через які пропускали слабкі імпульси електричного струму.

Дослід тривав 12 місяців, але для лікування, що має експериментальний статус, результат вийшов вражаючим: у 12 з 20 випробовуваних діагностовано значне поліпшення стану, причому у 7 пацієнтів відмічено повне одужання.

За словами керівника проекту, нейрохірурга Андреса Лозано, деякі з пацієнтів в період спостереження зіткнулися з травмуючими ситуаціями, такими як смерть близьких або фінансова криза, проте їх реакція включала нормальні в таких випадках спектр і динаміку емоцій.

Учені планують провести повторну серію експериментів з новою групою пацієнтів. Проте про впровадження методики в широку практику поки не повідомляється.

Сьогодні найпоширеніший спосіб лікування депресії - медикаментозний. Але він має ряд недоліків: значні побічні ефекти і протипоказання. Більш того, іноді важка депресія взагалі не піддається корекції за допомогою ліків.

Аналогічні дослідження проводяться і в штаті Огайо, в Германії і в Бельгії, але там стимуляції піддаються інші структури мозку. Так, дослідники з Університету Бонна в Германії досягли певних успіхів, впливаючи на прилегле ядро, що бере участь у формуванні станів задоволення, залежності і страху, а також сміху.

Раніше повідомлялося, що вчені з Університету Пенсільванії розробили нову методику лікування клінічних депресій за допомогою частих електромагнітних імпульсів.

korrespondent.net