Шафранського призначено в. о. міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів призначив заступника глави МОЗ України Віктора Шафранського в.о. міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. «Ще одна важлива новина. Сьогодні уряд призначив Віктора Шафранського виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я. Чекаємо від ВР призначення міністра», - написав Розенко. Читайте такожЧому ніхто не хоче очолити МОЗ Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада призначила новий склад Кабміну Володимира Гройсмана. Посада міністра охорони здоров'я залишилася вакантною.

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