Відбулася зустріч представників Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та МОЗ України

24 липня 2008 року відбулася зустріч представника Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Джеремі Хартлі та координатора проектів ЮНІСЕФ Тетяни Тарасової з Міністром охорони здоров`я України Василем Князевичем, в.о.Головного державного санітарного лікаря України Анатолієм Пономаренко, заступником міністра Валерієм Бідним, заступником міністра Василем Лазоришинцем та іншими посадовими особами. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

Важливим питанням, що обговорювалося під час зустрічі постало висвітлення українського досвіду боротьби з ВІЛ/СНІДом, а саме профілактика даного захворювання серед молодих людей та його профілактика передачі від матері до дитини.

Зараз Україна має один з найвищих рівнів покриття щодо попередження передачі ВІЛ від матері до дитини у регіоні Центральної та Східної Європи, що включає в себе тестування ВІЛ серед усіх вагітних жінок на національному рівні та частку ВІЛ-позитивних жінок, які отримали антиретровірусну профілактику. З цими показниками Україна являється однією з восьми країн світу, що знаходяться на шляху досягнення цілі поставленої на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу – охопити послугами з попередження передачі ВІЛ від матері до дитини 80% вагітних жінок до 2010 року.

Для досягнення поставленої мети необхідно терміново зробити наступні кроки: забезпечити безперевні та необхідні поставки антиретровірусних ліків для попередження передачі ВІЛ від матері до дитини; забезпечити ефективний контроль якості антиретровірусних ліків, інших препаратів та комплектів для тестування, що використовуються для діагностування та надання медичної допомоги ВІЛ-позитивним людям; розробити нову систему моніторингу та оцінки Програми з попередження передачі ВІЛ від матері до дитини для забезпечення ефективності і якості послуг; впровадити всеохоплюючу систему епідеміологічного нагляду за попередженням передачі ВІЛ від матері до дитини для включення компонентів системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією другого покоління; забезпечити особливу увагу первинній профілактиці серед жінок, включно з лікуванням та профілактикою інфекцій, що передаються статевим шляхом; розвинути мережу закладів для добровільного консультування та тестування на ВІЛ, туберкульоз, інфекції, що передаються статевих шляхом і надати консультування з репродуктивного здоров`я та інших загальних закладів охорони здоров`я, забезпечити якість консультування і тестування; децентралізувати догляд за ВІЛ-інфікованими дітьми шляхом залучення первинних надавачів послуг на етапі супроводження; боротьба зі стигмою та дискримінацією маргіналізованих та/або ВІЛ-позитивних жінок та їх дітей і покращити їх доступ ло профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки.

Окрема увага приділялася питанню елімінації захворювань, що пов`язані з йодною недостатністю та використанням йодованої солі в Україні. Проблема йодного дефіциту в Україні залишається надзвичайно актуальною. За результатами національного дослідження 2004 року, проведеного МОЗ України та АМН України, споживання мікронутрієнтів серед жінок та дітей в Україні свідчать про те, що згідно класифікації ВООЗ, на всій території України існує йодний дефіцит, при чому загальна частота зобу становить 5-15%. Не зважаючи на зобов’язання уряду до 2005 року ліквідувати йод дефіцитні захворювання та розроблення МОЗ України проекту Закону України “Про загальнодержавну програму запобігання захворюванням, спричиненим йодною недостатністю”, проблема профілактики йодозалежних захворювань в Україні залишається невирішеною.

Під час зустрічі не залишилось без уваги обговорення теми вакцинації від кору та краснухи. Дж.Хартлі наголосив, що представники ЮНІСЕФ готові надати уряду та МОЗ України всю необхідну допомогу для подолання проблем, пов’язаних з проведенням вакцинальної кампанії