Нерегулярне харчування веде до порушення метаболізму

Всі ми знаємо, що наше здоров`я більшою мірою залежить від того, що ми їмо, проте тепер медики встановили, що не меншу роль грає і частота та час споживання їжі. Люди, які безладно і нерегулярно харчуються у різний час, ризикують розвинути опір інсуліну в організмі, – перший симптом метаболічного синдрому, виявили шведські лікарі Каролінського інституту.

Метаболічний синдром включає численні передумови для хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні порушення і діабет. До метаболічної дисфункції ведуть зайва вага, гіпертонія, нетерпимість глюкози і, як тепер доведено, зокрема неправильний режим харчування.

В результаті дослідження здоров`я понад 4 тис. людей, був виявлений зв`язок між нерегулярним прийомом їжі і підвищеною вірогідністю розладу метаболізму. Люди, які рідко вживали збалансований сніданок і обід, мали більший об`єм талії, неврівноважений рівень ліпідів в крові і більше ознак опору інсуліну. Згідно рекомендаціям терапевтів, необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування і не пропускати нормальний поживний сніданок, вітамінізований обід і легку вечерю.

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