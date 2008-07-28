В Іспанії скорочується число прийомних дітей

Іспанія займає одне з перших місць в Європі по кількості приймальних дітей. Оскільки в самій Іспанії дітей з притулків, які могли б бути прийняті в сім`ї, практично немає, то всі надії охочих стати батьками пов`язані із закордоном.

Тільки у 2006 році відповідні заяви подали більше 12 тыс іспанських сімей. Пік усиновлення дітей в Іспанії припав на 2004 рік, коли в країну з-за кордону приїхало 5500 хлопчиків і дівчаток. Проте з тих пір їх число постійно знижується. Так, минулого року їх кількість була на 18 проц менше, ніж в попередньому. Це в першу чергу пов`язано з скороченням прийому дітей з Китаю і Росії, які останніми роками незмінно займали відповідно перше і друге місце по кількості дітей, що усиновляються іспанськими сім`ями.

Китай посилив критерії усиновлення. Право усиновити дитину тепер мають виключно подружні пари, у обох подружжя повинно бути як мінімум повна середня освіта, вони повинні підтвердити певний рівень доходів, здоров`я майбутніх батьків повинне відповідати встановленим китайськими властями нормам.

ami-tass.ru