Кабмін звільнив першого заступника керівника МОЗ Олександру Павленко

Кабінет міністрів звільнив Олександру Павленко з посади першого заступника міністра охорони здоров'я України.

Відповідне розпорядження № 312-р від 27 квітня розміщено на Урядовому порталі.

"Звільнити Павленко Олександру Сергіївну з посади першого заступника міністра охорони здоров'я України відповідно до абзацу третього частини другої статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в документі.

Положення закону, на підставі якого звільнено Павленко, передбачає, що у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів".

Павленко була призначена першим заступником голови МОЗ Олександра Квіташвілі 24 грудня 2014 року.