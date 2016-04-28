Кабмін звільнив першого заступника керівника МОЗ Олександру Павленко
Павленко була призначена першим заступником очільника МОЗ Олександра Квіташвілі 24 грудня 2014 року.
Кабінет міністрів звільнив Олександру Павленко з посади першого заступника міністра охорони здоров'я України.
Відповідне розпорядження № 312-р від 27 квітня розміщено на Урядовому порталі.
"Звільнити Павленко Олександру Сергіївну з посади першого заступника міністра охорони здоров'я України відповідно до абзацу третього частини другої статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в документі.
Положення закону, на підставі якого звільнено Павленко, передбачає, що у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів".
Павленко була призначена першим заступником голови МОЗ Олександра Квіташвілі 24 грудня 2014 року.