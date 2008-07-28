В чому причина целюліту і як з ним боротися

Причин появи целюліту може бути декілька, це і порушення лімфо- і кровообігу в капілярах жирового шару, і фіброз, коли спостерігається сполучна тканина, що неправильно сформувалася. В результаті, жирові клітини, що розрослися, перешкоджають нормальному кровообігу, а колагенова сітка, що при цьому виникає, заважає виведенню води. Тому, як тільки ви відмітили у себе перші прояви целюліту, починайте з ним боротися.

Адже навіть на ранній стадії він сам по собі є причиною власного розвитку і посилювання. Але, не можна говорити про те, що целюліт є хворобою, оскільки спостерігається він практично у всіх, тільки знаходиться на різних стадіях свого розвитку.

Якщо не почати боротьбу з ним на першій стадії, то недолік кисню в тканинах приведе до розвитку фіброзу. Жирові клітини, поміщені в сполучній тканині, як би в мішечку. При цьому починається розвиток набряку, який порушує лімфообіг.

Це приводить до утворення невеликих горбиків, як тільки ви їх відмітили, це означає, що целюліт вже перейшов в другу стадію. Якщо ж ви знову пропустите момент і не вдастеся ні до яких заходів по його усуненню, то горбики почнуть збільшуватися, утворюючи, так звану, апельсинову кірку.

У такій ситуації йдеться вже про третю стадію. В цьому випадку позбавитися її при допомозі лише антицеллюлитного масажу не є можливим, оскільки буде потрібно вживання радикальніших заходів по позбавленню від цієї проблеми.

Тут вже вам буде потрібно проведення комплексних заходів.

Якщо говорити про останню стадію целюліту, то невірно сформована фіброзна тканина і набряки можуть мати негативний вплив на загальне самопочуття, провокувати набір зайвої ваги.

Кожна жінка, рано чи пізно, починає помічати у себе ознаки розвитку целюліту. Наука, впродовж багатьох років, займається пошуками ефективного засобу для боротьби з ним. В даний час косметологія наблизилася до вирішення даної задачі, і пропонує ряд заходів по усуненню целюліту.

Тому вже кожна жінка може розраховувати на наявність у неї рівної, пружної і шовковистої шкіри.

Чого ж ми бажаємо добитися, роблячи спроби розлучитися з целюлітом?

По-перше, зробити це щонайшвидше. Дуже важливе значення для кожної з нас має бажання не завдати попутно шкоди власному здоров`ю. Напевно, розраховуємо на тривалий результат. Самі процедури, які ми проводимо для боротьби з целюлітом, повинні бути, якщо не приємними, то вже, принаймні, безболісними. Ну, і важливе значення має доступність в ціні.

Всім цим вимогам відповідають новітні розробки у області корекції ваги і заходів щодо позбавлення від целюліту. Тут йдеться про криопроцедури, антицеллюлитний масаж і різного роду обгортання. Всі ці пропоновані заходи добре використовувати в комплексі, в цьому випадку можна добитися максимального ефекту. Отже, не відкладайте боротьбу з целюлітом на тривалий термін, а поспішіть в салон краси, де професіонали допоможуть вам справитися з проблемою.