Застуда у курців перебігає тяжче

Американські вчені виявили причину, по якій грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) у курців мають тяжчий перебіг, ніж у тих, хто не палить.

До теперішнього часу існувала думка про те, що сигаретний дим пригноблює дію місцевого імунітету дихальних шляхів, тим самим дозволяючи вірусу викликати сильніше ураження тканин. Дослідники з Йельского університету спростували цю точку зору.

Група вчених під керівництвом професора Джека Еліаса (Jack A. Elias) встановила, що імунна система мишей, що піддавалися дії диму одної-двох сигарет щодня протягом двох тижнів, надмірно реагувала на введення речовин, що імітують вірусну інфекцію. Очищення дихальних шляхів від інфекційного агента відбувалося нормально, але каскад імунних реакцій, що запускається при цьому під дією тютюнового диму з викидом великої кількості медіаторів запалення викликав підвищене пошкодження тканин.

Крім того, дослідники встановили, що по такому ж механізму поєднана дія тютюнового диму і вірусних інфекцій погіршує перебіг таких хронічних захворювань дихальної системи, як емфізема і хронічна обструктивна хвороба легенів.

medportal.ru