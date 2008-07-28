Офтальмологи знайшли новий спосіб відновлення зору

Спеціальний тип клітин, знайденої британськими біологами, може мати важливу роль в регенерації сітківки і відновленні зору навіть після обширного пошкодження.

Пошкодження, що відноситься до сітківки ока, відповідально за більшість випадків сліпоти. Завдяки новому дослідженню британських учених з Інституту офтальмології UCL і Біомедичного центру Moorfields з`явиться можливість лікувати хвороби, ушкоджувальні сітківку, включаючи вікову дегенерацію макули і глаукому.

Фахівці вивчили гліальні клітини в очах людей у віці від 18 місяців до 91 року. Ці клітини мають властивості стволових клітин. Дослідникам вдалося розвинути в пробірці всі типи клітинних нейронів, знайдених в сітківці. Коли було перевірено їх дію на щурах з хворими сітківками, клітини мігрували в сітківку і приймали характеристики найближчих нейронів.

Цей підхід, пояснюють медики, включає стимуляцію зростання очних клітин і їх можливу пересадку, тобто, таким чином, око зможе відновлювати свої функції самостійно, використовуючи власні клітини. Використання рідних для ока клітин, а не донорських, має істотну перевагу, оскільки у такому разі імунна система менш ймовірно відхилить лікування.

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