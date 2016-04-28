МОЗ має взяти активну участь у децентралізації влади - Розенко

На цьому акцентував увагу віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час подання виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

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За його словами, результатом реформування системи охорони здоров’я має стати підвищення доступності і якості медичних послуг для українців. Реформа медичної сфери на сьогодні включає багато завдань – від забезпечення безперебійного постачання ліків для хворих, зокрема на онкологічні захворювання, до змін у кожному місцевому фельдшерсько-акушерському пункті.

«Сьогодні надважливо забезпечити посилення програм з охорони здоров’я на місцевих рівнях. В обласних бюджетах та бюджеті кожної територіальної громади фінансування медичних та соціальних програм повинні зайняти чільне місце», - зауважив Розенко.

Віце-прем’єр-міністр також нагодав, що одним із основних завдань, які стоять перед урядом і МОЗ є проведення прозорих тендерних закупівель.

«Всі закупівлі МОЗу будуть відбуватися через міжнародні організації. Цей процес вже розпочато і повернення до непрозорих схем закупівель не буде», - запевнив він.

Розенко також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає кандидатуру міністра охорони здоров’я вже на найближчому пленарному тижні.